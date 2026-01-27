Advertisement
Private MMS Leak Video: ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਫੂਅਲੈਂਸਰ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ 24 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ?

 Aarohi Mim Private MMS Leak: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫੂਅਲੈਂਸਰ ਆਰੋਹੀ ਮਿਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਮਿੰਟ, 24 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਮਐਮਐਸ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:36 AM IST

Private MMS Leak Video: ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਫੂਅਲੈਂਸਰ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ 24 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ?

Aarohi Mim MMS 3 Minutes 24 Seconds Viral Video: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਆਰੋਹੀ ਮਿਮ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ, 24 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ MMS ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ 19 ਮਿੰਟ, 34 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਲਿੱਪ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਕੌਣ ਹੈ ਆਰੋਹੀ ਮਿਮ?

ਆਰੋਹੀ ਮਿਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ?

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਫੈਕ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੂਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਪਸ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ MMS ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਰੋਹੀ ਮੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। zeephh ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

 

