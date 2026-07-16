/ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ; ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

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Puri Stampede News: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਗੁੰਡੀਚਾ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਗੰਨਾਥ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
16 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰੀ ਦੀ ਜਗੰਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ, ਭਰਾ ਬਲਭਦਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੁਭਦਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁੰਡੀਚਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੂੜਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।