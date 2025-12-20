BSF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ, MEA ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

BSF Constable Recruitment: BSF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ BSF 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
BSF Constable Recruitment: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ BSF ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ 10% ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਨੋਡਲ ਫੋਰਸ ਸਾਬਕਾ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਕੀ 47% ਸੀਟਾਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ 47% ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ 10% ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। BSF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ BSF 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ) ਲਈ 10% ਸੀਟਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਐਸਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 14 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ - ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 3,000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ 7-10 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ (ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫਾਇਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।