ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; AAP ਬੋਲੀ- “ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ”

AAP vs Raghav Chadha: ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਚੱਢਾ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ—ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ—ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?"

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:54 PM IST

AAP vs Raghav Chadha: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।"

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ; ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ?" ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

"ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਰਾਘਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।"

"ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 'ਲੁੱਟ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ 'ਹੜਤਾਲਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਰੋਲਓਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਤਾਂ ਫਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ? ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ: ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਛਲਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਘਵ..."ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ: ਜੋ ਡਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕੇ। "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ - ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 160 ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।"

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, 'ਆਪ' ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2028 ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।

