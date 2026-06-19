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ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ

Organ Donation Awareness: 18 ਮਈ 2017 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 19, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:01 PM IST
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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