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Organ Donation Awareness: ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਲਾਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 19 ਸਾਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗ ਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਿਤੇਨ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
18 ਮਈ 2017 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੇਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੇਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ।
ਮਿਤੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ।”
21 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ’ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ MOHAN Foundation ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਗ ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ MOHAN Foundation ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨਵੀਨਚੰਦਰ ਗਾਂਧੀ, ਮਾਤਾ ਨੀਲਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਿਤੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਟਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ (MLC) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਤੇਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ “ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।