ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ AAP ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

Rajya Sabha Chairman Approves Merger: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 123 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 113 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 122 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
Rajya Sabha Chairman Approves Merger: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਹੁਣ 145 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 244 ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 163 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 363 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 113 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 106 ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 123 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 113 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 122 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 10 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।