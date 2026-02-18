Advertisement
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ

Rajya Sabha Election: 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 16 ਮ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:28 PM IST

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ

Rajya Sabha Elections 2026: 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। 245 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 233 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: 26 ਫਰਵਰੀ, 2026
  • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2026
  • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: 6 ਮਾਰਚ, 2026
  • ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 9 ਮਾਰਚ, 2026
  • ਪੋਲਿੰਗ: 16 ਮਾਰਚ, 2026 (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ)
  • ਗਿਣਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2026, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
  • ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 20 ਮਾਰਚ, 2026

ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ?

10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ (7), ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (6-6), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (5), ਓਡੀਸ਼ਾ (4), ਅਸਾਮ (3), ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (2-2), ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1) ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 37 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 7 ਸੀਟਾਂ
ਓਡੀਸ਼ਾ: 4 ਸੀਟਾਂ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 6 ਸੀਟਾਂ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 5 ਸੀਟਾਂ
ਅਸਾਮ: 3 ਸੀਟਾਂ
ਬਿਹਾਰ: 5 ਸੀਟਾਂ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: 2 ਸੀਟਾਂ
ਹਿਮਾਚਲ: 1
ਤੇਲੰਗਾਨਾ: 2
ਹਰਿਆਣਾ: 2

