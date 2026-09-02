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ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ CEO

Ram Mandir Trust CEO: ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ CEO ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:36 PM IST
ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ CEO

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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