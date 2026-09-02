/ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ CEO

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Ram Mandir Trust CEO: ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ CEO ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
Ram Mandir Trust CEO: ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ (CEO) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ
ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟਰਨ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 5,585 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਟਰੱਸਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
CEO ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਗਚੰਦਕਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੋਹਾਬਾਦ ਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ/ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।