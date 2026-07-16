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ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠਕ; 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 'ਰਸਮ ਪਗੜੀ' ਸਮਾਰੋਹ

Shri Nand Kishore News: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਗੋਇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਗਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 16, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:24 AM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠਕ; 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 'ਰਸਮ ਪਗੜੀ' ਸਮਾਰੋਹ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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