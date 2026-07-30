ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

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Ravneet Bittu on Congress News: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ 23 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ—ਇਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”