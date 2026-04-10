RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 'ਹੋਲਡ'

RBI Digital Payment Rule: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
RBI New Rule: ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਗ (ਹੋਲਡ) ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
APP ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ (APP) ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ' ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 98.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਈ-ਮੈਂਡੇਟਸ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ 'ਵ੍ਹਾਈਟਲਿਸਟਿੰਗ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।