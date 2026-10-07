RBI ਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, 5.50% ਹੋਇਆ; ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

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RBI MPC Meeting 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.50% ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ RBI ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ "ਨਿਰਪੱਖ" ਤੋਂ "ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਕਠੋਰਤਾ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਧ ਕੇ 4.82% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4% ਦੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 6.7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ EMI ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SDF ਅਤੇ MSF ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, SDF ਦਰ ਹੁਣ 5.25% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ MSF ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 5.75% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। MPC ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।