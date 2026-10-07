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RBI ਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, 5.50% ਹੋਇਆ; ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

RBI Repo Rate: ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, EMI ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 07, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 01:00 PM IST
RBI ਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, 5.50% ਹੋਇਆ; ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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