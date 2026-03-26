ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:16 PM IST

Subhash Goyal meeting Arvind Kejriwal: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਅਤੇ 'ਵਰਧਨ ਆਯੁਰਵੇਦ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

Trending news

Subhash Goyal
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
chintpurni temple
चिंतपूर्णी दरबार में अष्टमी की धूम: नारियल बलि, 56 भोग और जयकारों से गूंजा मंदिर
Chandigarh Liquor Policy
ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ Malls ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ
Punjab Officials Suspended
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਅੱਤਲ
Petrol Diesel price
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆ ਕੀਮਤਾਂ
Tricity Petrol Diesel Supply News
ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ
Ajnala news
ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का 62वां जन्मदिन: CR से मुख्यमंत्री तक का सफर, कर्मचारियों से की बड़ी अपील
Bharatmala Project Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ