Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3071071
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਤੀ

Road Health Policy: ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:16 PM IST

Trending Photos

ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਤੀ

Road Health Policy: ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ‘ਰੋਡ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਚ ਗੱਡ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਰੋਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੱਡ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਗੱਡ੍ਹਾ ਦੱਸੋ–ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਵਰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਥ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ 136 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ।

TAGS

bihar roadspothole policyRoad Health Policy

Trending news

bihar roads
ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਤੀ
Aam Aadmi Party
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Jalalabad news
ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬੋਲੇ– “ਨਾਸਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ...
Virat Kohli
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 28000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
CM Bhagwant Singh Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ 1,746 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ​​ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
Chandigarh News
CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ
Shimla News
शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ, बच्चों और युवाओं ने जमकर उठाया आनंद
PM Kusum Yojana
PM कुसुम योजना से बदली किसानों की तकदीर, सोलर पंप बने भरोसेमंद सहारा
CM Bhagwant Mann
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ- CM ਮਾਨ