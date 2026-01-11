ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਤੀ

Road Health Policy: ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Road Health Policy: ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ‘ਰੋਡ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਚ ਗੱਡ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਰੋਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੱਡ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਗੱਡ੍ਹਾ ਦੱਸੋ–ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਵਰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਥ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ 136 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ।