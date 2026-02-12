Advertisement
Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:40 AM IST

ਕੀ ਹੈ ‘Right to Recall’? ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ MP ਅਤੇ MLA ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕਾਨਫਿਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MP ਜਾਂ MLA ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਕਾਲ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪਸ਼ਟ ਆਧਾਰ: ਰੀਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਤ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਅੰਤਿਮ ਟੈਸਟ: ਰੀਕਾਲ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਰੀਕਾਲ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤ ਪਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।

Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha

