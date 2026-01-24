ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ; ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ

Patna Murder News: ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
Patna Murder News: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NEET ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਤਿਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਸਕਾਨ ਕੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਘਟਨਾ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਰੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ NMCH ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਡੀਪੀਓ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਸਕਾਨ ਕੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਿਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।