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CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR; 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਵਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰ

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:36 AM IST
CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR; 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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