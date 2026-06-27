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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਸਿਰਪ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ; ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ

Punjab Cough Syrup Addiction News: ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 27, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:12 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਸਿਰਪ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ; ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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