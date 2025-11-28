ਪਿਆਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਤੂਨ, ਦਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੈਫ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਸਵਨਬਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਤੂਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ, ਸੈਫ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਤੂਨ ਸੈਫ ਅਲੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ਼ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਤੂਨ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।