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ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਦੇਹ ਹਿਸਾਰ ਲਿਆਂਦੀ; ਲੋਕ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ

Shri Nand Kishore Goenka Passed Away News: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 (13 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:27 PM IST
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਦੇਹ ਹਿਸਾਰ ਲਿਆਂਦੀ; ਲੋਕ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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