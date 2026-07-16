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ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ: ਸੇਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼

Shri Nand Kishore Goenka News: "ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 16, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:54 AM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ: ਸੇਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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