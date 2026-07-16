/ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ: ਸੇਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼

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Shri Nand Kishore Goenka News: "ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ।"
ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਯੋਗੀ ਸਨ।
28 ਸਤੰਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਖੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਰਕਰ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀਵਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ - "ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ" - ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਣ
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੇਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਕਰਮ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗ੍ਰੋਹਾ ਧਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰੋਹ ਧਾਮ: ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ
ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ "ਇੱਕ ਇੱਟ ਅਤੇ ਸਵਾ ਰੁਪਏ" ਵਾਂਗ, ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੈਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ: ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਦਗੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ, ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ - ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ)