ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟਮਾਰ

Bijnor Assault Case News: ਨੂਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Bijnor Assault Case News: ਬਿਜਨੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਨੂਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਰਮਨਦੀਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੁੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧਮਰਿਆ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਮੁੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ।" ਫਿਰ ਉਹ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।