SIR ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ EC 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

Rahul Gandhi on SIR: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Rahul Gandhi on SIR: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "SIR ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਨਤੀਜਾ? ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 BLOs ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਤਣਾਅ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ - SIR ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ।"
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ BLOs ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ - ਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ।"