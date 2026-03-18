ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੜਿਆ; ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਝੁਲਸੇ

Indore EV charging Fire: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:57 AM IST

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੜਿਆ; ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਝੁਲਸੇ

Indore EV charging Fire: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਐਨੇਕਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ।

ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸੇਠੀਆ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਸੇਠੀਆ, ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੂ ਸੇਠੀਆ, ਮਨੋਜ, ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਠੀਆ, ਟੀਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲਾ ਤਨਮਯ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁਝ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

