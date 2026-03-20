एस. के. आर्य सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सभापति पद के लिए सर्वसम्मति से मनोनीत

New Delhi News: बैठक में विभिन्न राज्यीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक रूप से एस. के. आर्य के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया तथा आर्य समाज के सिद्धांतों और ध्येय के प्रति उनके सतत समर्पण की सराहना की.
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New Delhi News: आज दिल्ली में आयोजित सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की केंद्रीय समिति की बैठक में भारत के विभिन्न भागों से उपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधियों ने एस. के. आर्य जी को सर्वसम्मति से सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सभापति पद के लिए मनोनीत किया.
बैठक में विभिन्न राज्यीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक रूप से एस. के. आर्य के नेतृत्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया तथा आर्य समाज के सिद्धांतों और ध्येय के प्रति उनके सतत समर्पण की सराहना की.
मनोनयन स्वीकार करते हुए एस. के. आर्य ने उन पर व्यक्त विश्वास और प्रदान किए गए सम्मान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की. उन्होंने कहा कि “वे इस दायित्व को विनम्रता तथा गहन प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करते हैं और देश भर के आर्य समाज प्रतिनिधियों के साथ मिलकर संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा वेदों के मूल्यों एवं शिक्षाओं के प्रसार हेतु सतत कार्य करेंगे”.
बैठक के दौरान सदस्यों ने सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व सभापति स्वर्गीय श्री सुरेश चंद आर्य जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उपस्थित जनों ने आर्य समाज आंदोलन के लिए उनकी निष्ठापूर्ण सेवा तथा महत्त्वपूर्ण योगदान का स्मरण किया.
उपस्थित सदस्यों ने वैदिक सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार तथा आर्य समाज के ध्येय की पूर्ति के लिए एकता के साथ निरंतर कार्य करते रहने का अपना सामूहिक संकल्प पुनः व्यक्त किया.