ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

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Essel Group Centenary Celebration News: ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 'ਪਾਵਰਹਾਊਸ' ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਾਰਸ਼ਕਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 'ਪਾਵਰਹਾਊਸ' ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਗਾਇਕ ਸ਼ਾਨ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਬੋਸਕੋ ਮਾਰਟਿਸ, ਅਦਾਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਰੀਵਾਲਾ, ਜਯਤੀ ਭਾਟੀਆ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਚੌਕਸੀ, ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਅਤਰੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਗਿਨੀ ਖੰਨਾ, ਧੀਰਜ ਦੂਪਰ, ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ WION ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ WION ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ WION ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।