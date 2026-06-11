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Homemaker Compensation News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਹਾਊਸਵਾਈਫ" ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਹੋਮਮੇਕਰ" ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 8.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 62.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵੇ-2019 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।