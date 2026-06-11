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SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ

Homemaker Compensation News: ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 11, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:18 PM IST
SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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