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Hyatt Regency OTS ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, NARCL ਦੇ ₹2172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

Hyatt Regency OTS Case: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ Hyatt Regency ਹੋਟਲ ਦੇ OTS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:48 PM IST
Hyatt Regency OTS ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, NARCL ਦੇ ₹2172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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