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Hyatt Regency OTS Case: ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸੈੱਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ NARCL (National Asset Reconstruction Company Limited) ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ Hyatt Regency ਹੋਟਲ ਦੇ OTS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Hyatt Regency ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲੂਏਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 750 ਤੋਂ 865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AGSON Global Private Limited ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NARCL ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਪਰੇਸ਼ ਗਰਗ ਤੋਂ 2172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ NARCL ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NARCL ਨੇ ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ (ਬਿਡਿੰਗ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ। Hyatt Regency ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Hyatt Regency ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ NARCL ਨੇ AGSON ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ?
ਫਿਲਹਾਲ NARCL ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਰਿਪੋਰਟ-ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਟਸਯਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ)