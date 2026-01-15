Advertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ

Supreme Court Harish Rana: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Jan 15, 2026

Supreme Court Harish Rana: ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ, ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 

ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਪੀਲ
 
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।

