Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3122238
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

NCERT Judiciary Chapter: ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:12 PM IST

Trending Photos

8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

NCERT Judiciary Chapter: ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ NCERT 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਇਹ ਮਾਮਲਾ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ NCERT ਕਲਾਸ 8 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਅਤੇ "ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ" ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ NCERT ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ।"

ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।" ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

TAGS

NCERT Judiciary ChapterJudiciary Corruption Debatepunjabi news

Trending news

NCERT Judiciary Chapter
8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
Nurpur news
कमांडो प्रशिक्षण के दौरान BSF जवान का निधन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
Delhi Amritsar Katra Expressway
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ! 2027 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ
Chandigarh News
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ
Machhiwara Sahib News
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ
Ludhiana News
5 ਕਿਲੋ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 27 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਬੂ
Chandigarh News
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Chamba News
चंबा में 10 मार्च तक बंद रहेगा बालू–पक्काटाला मार्ग, मरम्मत कार्य जारी
Lawrence Bishnoi
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
jalandhar news
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ