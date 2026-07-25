ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

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Indian Migrant Worker: ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 2.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 1.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 31,482 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ 43,135 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਈਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 3,505 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5,000 ਤੋਂ 7,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3,225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (~53%) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ: 154 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 92 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।
ਹਰਿਆਣਾ: 39 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ/ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਰਾਹੀਂ 333 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 37.8% (126 ਲੋਕ) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 110 (33%) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ/ਅਲਵਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਓਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)। 2021 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 58 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।