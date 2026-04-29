ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ DMK ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼

Tamil Nadu Exit Polls Results 2026: ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 62 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ 152 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Trending Photos
Tamil Nadu Exit Polls Results 2026: 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਨੀਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹਾਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। Zeenia ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 140 ਤੋਂ 162 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43 ਤੋਂ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 52 ਤੋਂ 74 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਨੀਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 62 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ 152 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 84.29% ਅਤੇ 84.6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 118 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
Zeenia ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 300,000 ਲੋਕਾਂ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 150,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 220,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 670,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Disclaimer: ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।