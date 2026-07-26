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ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਉਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼

Exam Reforms Task Force: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 26, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:39 PM IST
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਉਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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