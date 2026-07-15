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ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

Nand Kishore Goenka Funeral News: ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 15, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:09 AM IST
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਅਗਰੋਹਾ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
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