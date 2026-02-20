ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ!

Third Phase Of SIR: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Third Phase Of SIR: ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 22 ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ SIR ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
390 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SIR ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਾਊਸ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।