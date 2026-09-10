BRICS Summit ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

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Delhi Traffic Advisory BRICS Summit: ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲੀਡਰਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। VIP ਕਾਫਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ, ਮੀਰ ਦਰਦ ਚੌਕ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ/ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ, ਜਨਪਥ/ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ,ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾਰਗ/ਬੋਲੀਵਰ ਮਾਰਗ,ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ,ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਮਦਰਸਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ/ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਾਰਗ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ/ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਮਾਰਗ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ/ਰਮਨ ਮਾਰਗ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ/ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਮਾਰਗ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ/ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ, ਓਬਰਾਏ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ-ਟਰਨ, ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ/ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਰੋਡ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।