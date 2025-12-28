Advertisement
Train Accident: ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, 3 ਡੱਬੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ

Train Accident in Bihar: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਮੁਈ-ਜਸੀਦੀਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਈ ਡੱਬੇ ਬਦੁਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਸੀਦੀਹ ਤੋਂ ਝਾਝਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:57 AM IST

ਜਮੁਈ-ਜਸੀਦੀਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਵੜਾ-ਪਟਨਾ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿਮੁਲਤਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇਲਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਡੂਆ ਨਦੀ ਪੁਲ (ਪੁਲ ਨੰਬਰ 676) 'ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 17 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਡੂਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਡੱਬੇ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕ ਗਿਆ
ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਤ ​​11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਸੀਦੀਹ ਤੋਂ ਝਾਝਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਅਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਸੀਦੀਹ ਤੋਂ ਝਾਝਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਤੇਲਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਣ ਤੇਲਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਟ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 400 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਕ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।

ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਗਾਰਡ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਮੁਲਤਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਮੁਲਤਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਪੀਐਫ ਓਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਆਈ ਰਣਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਸਨਸੋਲ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 

ਰੇਲਵੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਡੱਬੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸੀਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

