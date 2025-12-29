Advertisement
 Train Catches Fire In Andhra Pardesh: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੇਲਾਮਨਚਿਲੀ ਨੇੜੇ ਟਾਟਾਨਗਰ–ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ B1 ਅਤੇ M2 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:24 AM IST

Train Catches Fire: ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 158 ਯਾਤਰੀਆਂ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੇਲਾਮਨਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾਨਗਰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 158 ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

B1-M2 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ B1 ਅਤੇ M2 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੋਵੇਂ ਡੱਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

