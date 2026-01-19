Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3079717
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ 50% ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ! Toll ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Toll Cuts Charges: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:32 PM IST

Trending Photos

ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ 50% ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ! Toll ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Toll Cuts Charges: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਟੋਲ ਸੋਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਗ ਮਿਆਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।

ਟੋਲ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੋਲ-ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

 Toll free number

Trending news

Himachal cabinet meeting
CM सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग में एयरलाइन, कैंसर सेंटर, जिपलाइन और कई बड़े फैसले मंजूर
bjp punjab
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ BJP ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
Anindita Mitra IAS
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
Gupt Navratri 2026
ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜਾ ਦਿਨ; ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ
CM Bhagwant Singh Mann
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ- CM ਮਾਨ
8th pay commission
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ
Sultanpur Lodhi news
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Jasmine Sandlas
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਜ਼
Jagraon bulldozer action
ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
Armaan malik
ਮਸ਼ਹੂਰ Singer ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ