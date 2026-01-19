ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ 50% ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ! Toll ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Toll Cuts Charges: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੋਲ ਸੋਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਗ ਮਿਆਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।
ਟੋਲ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੋਲ-ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਈਵੇਅ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।