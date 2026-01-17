Advertisement
ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀ ਡੁੱਬੇ; ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ

Frozen lake drowning incident: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੇਲਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:45 AM IST

Frozen lake drowning incident: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੇਲਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀ ਸੇਲਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਡੀ.ਡਬਲਯੂ. ਥੋਂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਨੂ (26) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ (24) ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੀਨੂ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ।" ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਿਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਥੋਂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 13,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੇਲਾ ਝੀਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

