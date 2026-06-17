ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੋਫਾੜ; 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪੱਤਰ

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Uddhav Thackeray Shiv Sena Crisis News: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਧੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, "ਬਾਗੀ" ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਜਾਧਵ, ਸੰਜੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਨਾਗੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਸ਼ਟੀਕਰ, ਓਮਰਾਜੇ ਨਿੰਬਲਕਰ, ਭਾਊਸਾਹਿਬ ਵਾਕਚੌਰੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੀਨਾ ਪਾਟਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
UBT ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਭਾਊ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UTB) ਦੇ ਨੌਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਟੀਬੀ) ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਸ਼ਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੱਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।