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ਸਵ. ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਗਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ

Nand Kishore Goenka Funeral News: ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 15, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:40 PM IST
ਸਵ. ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਗਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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