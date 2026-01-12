UP Makar Sankranti Holiday: 14 ਜਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ? ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ...ਜਾਣੋ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

Advertisement
UP Makar Sankranti Holiday 2026: ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ, ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 2026 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ 
ਪਹਿਲਾਂ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ, ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਕਾਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉਨਾਓ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਬਿਜਨੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸੂਰਜ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤਰਾਯਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਖਰਮਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ
ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੋਂਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਾਘ ਬਿਹੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ।

UP Makar Sankranti Holiday

