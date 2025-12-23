Vaishno Devi Yatra New Rule: ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Vaishno Devi Yatra New Rule: ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।
Vaishno Devi Yatra New Rule: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ RFID ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟੜਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ RFID ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਟੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਭੀੜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।