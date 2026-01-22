Vande Bharat Sleeper Train: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ; ਜਾਣੋ ਰੂਟ, ਸਟਾਪੇਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

Vande Bharat Sleeper Train Route: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੂਟ, ਸਟਾਪ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Trending Photos
Vande Bharat Sleeper Train: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਯਮਤ (ਵਪਾਰਕ) ਸੇਵਾਵਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਵੜਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਅਤੇ ਕਾਮਾਖਿਆ (ਗੁਹਾਟੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 970 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗਜ਼
ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 27575 (ਹਾਵੜਾ-ਕਾਮਾਖਿਆ)
ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ: ਸ਼ਾਮ 6:20 ਵਜੇ
ਕਾਮਾਖਿਆ ਪਹੁੰਚਣਾ: ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:20 ਵਜੇ
ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 27576 (ਕਾਮਾਖਿਆ-ਹਾਵੜਾ)
ਕਾਮਾਖਿਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ: ਸ਼ਾਮ 6:15 ਵਜੇ
ਹਾਵੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ: ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AC 3 ਟੀਅਰ: ₹2299
AC 2 ਟੀਅਰ: ₹2970
AC ਫਸਟ ਕਲਾਸ: ₹3640
(ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਿਰਾਇਆ)
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਪੇਜ
ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ:
ਹਾਵੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਬਾਂਡੇਲ, ਨਵਦੀਪ ਧਾਮ, ਕਟਵਾ, ਅਜ਼ੀਮਗੰਜ, ਨਿਊ ਫਰੱਕਾ, ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ, ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ (ਐਨਜੇਪੀ), ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਨਿਊ ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ, ਨਿਊ ਬੋਂਗਾਈਗਾਂਵ, ਰੰਗੀਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਮਾਖਿਆ (ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ)।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 16% ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
-ਆਮ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਥ ਵੱਧ ਕਮਾਈ
-ਉਡਾਣਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।