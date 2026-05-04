ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ; ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 04, 2026, 10:10 AM IST

Vijay TVK News: ਅੱਜ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ "ਖੇਡ" ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਵੀਕੇ 82 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐਮਕੇ+, ਇਸ ਸਮੇਂ 51 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ "ਕਿੰਗਮੇਕਰ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜੇ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਟੀਵੀਕੇ) ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਨਾਇਯੂਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟੀਵੀਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGS

Vijay TVKTamilaga Vettri KazhagamTamil Nadu politics

