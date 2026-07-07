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ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਰੁੜ੍ਹੇ; ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ

Wayanad Landslide News: ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 07, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:19 PM IST
ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਰੁੜ੍ਹੇ; ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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