ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, BJP ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ

West Bengal Opinion Polls Result 2026: Zeenia ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 300,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Trending Photos
West Bengal Opinion Polls Result 2026: ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਏਆਈ ਐਂਕਰ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ 130 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 0 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ Zeenia ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਲਗਭਗ 300,000 ਸੀ। Zeenia ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਜ਼ੀਨੀਆ
ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਜ਼ਿੰਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
Disclaimer: ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਪੀਐਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।