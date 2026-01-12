ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ? ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੰਡ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।
Mother Property Distribution Law: ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਵਸੀਅਤ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕਦਾਰ
ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ (ਵਿਆਹੀ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ), ਅਤੇ ਪਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ
ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੌਥਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਕਦਾਰ
ਅਖੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।