Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3072067
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ? ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੰਡ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:12 PM IST

Trending Photos

ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ? ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੰਡ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Mother Property Distribution Law: ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਿਨਾ ਵਸੀਅਤ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕਦਾਰ
ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ (ਵਿਆਹੀ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ), ਅਤੇ ਪਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ
ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੌਥਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਕਦਾਰ
ਅਖੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

TAGS

Property RightsProperty DistributionHindu Succession Act

Trending news

Property Rights
ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਕ? ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੰਡ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Jagdeep Dhankhar
ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, AIMS ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤੀ
sbi atm card
SBI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ... ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ...
Rana Balachauria Murder Case
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Punjab
CM Maan ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
Republic Day 2026
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਰਪਿਤ
Ludhiana Police Encounter
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Punjabi singer Gulab Sidhu
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Patiala Encounter
ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Swami Vivekananda Jayanti
स्वामी विवेकानंद जयंती पर ऊना में कार्यक्रम, सन्नी शुक्ल का 2027 को लेकर बड़ा दावा