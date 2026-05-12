Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 12, 2026, 03:32 PM IST

ਕੌਣ ਹਨ ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਓਐਸਡੀ

Who is Radhan Pandit: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਓਐਸਡੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਐਸਡੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ?
ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼, ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੂੰਘੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 'ਪੰਡਿਤ ਵੈਟੀਵੇਲ' ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾ, '365 ਦਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ,' ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ "ਸੁਨਾਮੀ ਵਰਗੀ ਜਿੱਤ" ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

2024 ਦੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੇ ਟੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਦਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

